Glütensiz yaşam, ince bir beden: Gerçek mi efsane mi? Glütensiz diyetler zayıflamanıza yardımcı oluyor mu?
Son yıllarda popülerlik kazanan glütensiz diyetler, zayıflamak isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden biri haline geldi. Peki, glütensiz beslenme gerçekten ince bir bedene ulaşmanıza yardımcı olabilir mi, yoksa bu sadece bir efsane mi?
Glütenin sağlık üzerindeki etkileri üzerine tartışmalar sürerken, glütensiz diyetlerin kilo kaybına yardımcı olduğu yönündeki iddialar da artıyor. Ancak, bu diyetlerin zayıflama üzerindeki gerçek etkisi ne kadar güçlü? İşte detaylar!
GLÜTENDEN KAÇINMAK ZAYIFLATIR MI?
Glütenden kaçınmanın kilo vermenize yardımcı olup olmayacağı konusunda araştırmalar net değildir. Nihayetinde, kilo vermek veya sağlıklı bir kiloyu ve vücut kitle endeksini korumak söz konusu olduğunda ne yediğiniz ne yemediğinizden daha önemlidir.
GLÜTENSİZ DİYET NEDİR?
Glütensiz bir diyet uygulamak, buğday, çavdar ve arpada bulunan bir protein olan glütenin tüm formlarından kaçınmayı gerektirir. Glüten ekmek, makarna, tahıllar ve çeşitli paketlenmiş gıdalarda temel bir maddedir. Daha az belirgin olarak, ilaçlarda da bulunur ve tatlandırıcılar veya kıvam arttırıcı maddeler yoluyla gıdalara eklenebilir.
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Çölyak hastalığı olan kişiler glüteni tolere edemezler ve semptomları yönetmek ve ince bağırsaklarına zarar gelmesini önlemek için ömür boyu glütensiz bir diyet uygulamalıdırlar. Diğer insanlar glütene karşı hassas oldukları için glütensiz diyet uygularlar.
Diğer durumlarda, insanlar glütenden kaçınmanın irritabl bağırsak sendromundan egzamaya kadar çok çeşitli diğer rahatsızlıklarla ilgili semptomları hafifletmeye yardımcı olduğunu gördükleri için glütensiz beslenebilirler.
Bununla birlikte, glütensiz diyetin glütenle ilişkili belirli hastalıkları olanlar dışında herkese fayda sağladığına dair çok az kanıt vardır.
GLÜTENSİZ DİYET VE KİLO ALIMI
Glütensiz diyetlerin ince bir vücuda giden nihai yol olduğuna dair birçok hikaye olsa da, glüten yemeyi bıraktığınızda bunun tam tersini yaşayabilirsiniz. Bu durum özellikle çölyak hastalığı olanlar için geçerlidir.
Çölyak hastalığında glüten sindirim sisteminize zarar verir ve yiyeceklerdeki besin maddelerini emmenizi engeller. Glüteni kestiğinizde, vücudunuz iyileşecek ve bu besinleri emebileceksiniz.
Bu genel sağlığınız için çok ama çok iyidir. Bununla birlikte, kilo almaya başlayacağınız anlamına da gelebilir.
GLÜTENSİZ DİYET VE KİLO KAYBI
Glütensiz diyet uygulayan herkesin çölyak hastalığı veya hatta çölyak dışı glüten hassasiyeti yoktur. Araştırmalar, bu kişilerin glütensiz diyetle kilo verme konusunda daha başarılı olabileceğini göstermektedir.
Çölyak hastası olmayan bireyler kilo vermenin yanı sıra bel çevrelerini de küçültmektedir. Bu ölçüm önemlidir çünkü göbek çevresindeki kilo alımı daha yüksek kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabet riski ile ilişkilidir.
DAHA SAĞLIKLI BESLENMENİN ETKİLERİ
Araştırmacılar çölyak hastası olmayan bireyler için glütensiz diyet ile kilo kaybı arasında net bir bağlantı görürken, kilo kaybının nedeni belirsizdir. Glüten içeren yiyecekleri glütensiz seçeneklerle değiştirmek kilonuzu doğrudan etkilemeyecektir.
Bazı uzmanlar bu etkinin insanların genel olarak daha sağlıklı beslenmesinden kaynaklandığına inanmaktadır. Glütensiz diyete kendini adamış kişiler (tıbbi bir gereklilik olmasa bile) yediklerine dikkat etme konusunda yüksek motivasyona sahip olabilirler.
Glütenden kaçınmanın yanı sıra, bu kişiler yüksek kalorili gıdalardan kaçınıyor ve yağ ve kalori alımlarını sınırlıyor olabilirler. Bu eylemler, yüksek kilo kaybı oranlarının nedeni olabilir. Başka bir deyişle, bu kişiler glüten içeren gıdalar yeseler bile kilo verebilirler çünkü yine de daha sağlıklı besleniyor olacaklardır.
GLÜTENSİZ GIDALAR SAĞLIKLI MIDIR?
Sağlıklı bir kiloyu korumak genel sağlığınız için önemli olsa da, tek faktör bu değildir. Yediğiniz yiyeceklerin besleyici olması ve hedeflediğiniz kiloyu desteklemesi gerekir.
Doğal olarak glütensiz gıdalar meyve ve sebzelerin yanı sıra yağsız et ve protein içerir. Bu gıdalara odaklanan bir diyet sağlıklı ve besleyici açıdan zengin olabilir.
Ancak glütensiz gıdalar arasında yüksek yağlı ve kızarmış yiyecekler ile glütensiz olarak tasarlanmış ve kilo almanıza neden olabilecek kalorilerle dolu bir dizi işlenmiş gıda da bulunabilir.
Kaynak: Verywell Health