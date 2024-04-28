Gökyüzünde merak uyandıran görüntü: "Sanki takım elbise giymişlerdi"

Gördüğü cisimleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, "Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yöneldi." dedi.