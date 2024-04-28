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        Haberler Gündem Güncel Gökyüzünde merak uyandıran görüntü: "Sanki takım elbise giymişlerdi"

        Gökyüzünde merak uyandıran görüntü: "Sanki takım elbise giymişlerdi"

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren 3 cisim merak uyandırdı. Gördüğü cisimleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ali Değirmenci, "Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla kayda aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yöneldi." diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 28.04.2024 - 10:22
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        Hatay'ın İskenderun semalarında beliren 3 cisim, 35 yaşındaki Ali Değirmenci tarafından görüntülendi.

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        Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde de benzer şekilde görülen cisimler, insan figürüne benzetildi. 

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        Gördüğü cisimleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, "Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yöneldi." dedi.

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        #Hatay İskenderun
        #cisim
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