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Haberler Gündem 3. Sayfa Alkışlanacak hareket! Son dakika: Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı
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Gölete düşen köpeği montuyla sararak ısıttı

Bursa'da gölete düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri, kurtardığı köpeği kendi montunu sararak ısıttı.

Alkışlanacak hareket! Son dakika: Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı
Yürekleri ısıtan görüntü...
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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültürparkı içerisindeki gölete düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri, kurtardığı köpeği kendi montunu sararak ısıttı.

Olay, İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Kültürparkında meydana geldi. Parkta gezen köpek, kenarında yürüdüğü göletin içine düştü. Gölet içinden çıkamayan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için uzun süre mücadele verdi.

İtfaiye eri, halatlarla gölete indi. Halatlara bağlanan köpek, titiz çalışma sonucu kurtarıldı. İtfaiye eri, ıslandığı için titreyen köpeği montuyla sararak ısıtmaya çalıştı.
Sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye aracında klimayla kurutuldu. Kurtarılan köpek tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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