Haberler Televizyon Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden çıktı mı? Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı Veysel Semih Ertürk diziden ayrıldı mı?

Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden çıktı mı? Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? TRT1'in sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Gönül Dağı, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümüyle büyük heyecana sahne olacak. Dizide, ünlü oyuncu Semih Ertürk'ün canlandırdığı Veysel, roket düşmesi sonucu ciddi bir şekilde yaralandı ve ölüp ölmediği büyük merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin bilgiler.... Habertürk Giriş: 23.09.2023 - 20:05 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:05 facebook

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Bu yıl da büyük bir ilgiyle takip edilen Gönül Dağı, bu akşam yeni sezonunun 2. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Oldukça heyecanlı anların yaşanacağı dizinin yeni bölümüne Veysel karakterinin yaşadığı kaza damga vuracak. İşte, ölüp ölmediği büyük merak konusu olan Veysel'in akıbetine dair detaylar...

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GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?



Gönül Dağı dizisinin son bölümde kaza geçiren Veysel'in yeni bölüm fragmanında apar topar hastaneye kaldırıldığı görülüyor.



Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk ise, diziden ayrılıp ayrılmadığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Dizide Veysel'in akıbeti yarın akşam 106. bölümde belli olacak.