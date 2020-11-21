Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı çalışmalarına devam edilebilmesi için gönüllü arandığı duruyurulmuştu. Fahrettin Koca gönüllü aşı denemesi için 20 bin başvuru geldiğini açıkladı. Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Gönüllü aşı başvurusu kimler yapabilir?

GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacak. 18-59 yaş arası, daha önce Kovid-19 geçirmemiş olanların "https://covid19asi.calismasi.info" adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecekleri bildirilmişti.

GÖNÜLLÜ AŞIYA BAŞVURMAK VE DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Gönüllü Aşıya Uygun Katılımcılar

18-59 yaş arası (18 ve 59 yaş da dahil)

Bilgilendirilmiş oluru anlayabilmek ve gönüllü olarak imzalayabilmek

Gönüllü Aşıya Uygun Olmayan Katılımcılar

Önceden PCR ile pozitif COVID-19 tanısı olan​

IgG veya IgM pozitif olan

Çalışma aşısına karşı bilinen alerji

Kadınlar için hamile veya emzirme

Çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılım