Hiper enflasyon ve ekonomik krizin pençesindeki Venezuela'dan çekilen şirketler arasına lastik üreticilerinden Goodyear da katıldı.

Amerikalı şirket, yaptığı açıklamada "Venezuela'da lastik üretimini durdurmak zor bir karar oldu." derken amaçlarının operasyona devam etmek olduğunu fakat ekonomik koşullar ve ABD yaptırımlarının bunu imkansız hâle getirdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada çalışanların tüm haklarının ödeneceği ve kıdem tazminatı ödemelerinde her bir çalışana 10'ar adet de lastik verileceği belirtildi.

2014 yılından beri krizde olan Venezuela'da kaliteli lastikler karaborsa yüksek fiyatlara satılıyor. 2.5 milyona yakın Venezuelalı hiper enflasyon, elektrik kesintileri, gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle bu süreçte ülkeyi terk etti.

BRIDGESTONE DA ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen yaptırımların ardından pek çok uluslararası şirket de Venezuela operasyonlarını durdurarak ülkeden ayrılıyor. Kellogg, General Motors, havayolu şirketleri, Kimberly-Clark bu şirketler arasında çıkıyor.

Gıda perakendecisi General Mills ve petrol üreticilerinden Harvest Natural Resources ise tüm varlıklarını yarı fiyatına satarak ülkeden çıkmıştı.

Bir başka uluslararası lastik üretici Bridgestone ise ülkedeki oeprasyonlarını Caracas merkezli Corimon'a devretmişti.

Başkan Maduro ise ABD'yi ekonomik savaş yürütmekle suçlarken, Washington yönetimi Caracas'ı yolsuzluk, insan hakları ihlalleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla itham ediyor.

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