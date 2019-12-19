Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye'deki Google servislerine erişim sabah saatlerinde çöktü. Arama motoru başta olmak üzere Google'ın Gmail ve Youtube gibi servislerine bir süre ulaşılamadı. Yaklaşık yarım saat süren erişim sorunlarının ardından Türkiye’de Google servisleri tekrar kullanılabilir hale geldi.

Konuyla alakalı Google'dan şu açıklama yapıldı;

"Google’ın Bulgaristan’daki ağı üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eşzamanlı fiber kesintisi sorunu, etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye Saati ile 13:36 (ABD / Pasifik zamanı ile 19 Aralık 2019 02:36) itibarı ile tamamen çözülmüştür. Bu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktamız üzerinden erişen kullanıcılar, söz konusu Google hizmetlerine ulaşamamıştır.

Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız. Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleriki bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız" denildi.