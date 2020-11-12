Ücretsiz uygulamaya son veriyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Google’ın akıllı telefon kullanıcılarına fotoğraf ve videolarını depolamak için sunduğu Google Fotoğraflar’daki sınırsız kullanım hakkına son veriyor. 5 yıl önce kullanıma sunulan Google Fotoğraflar uygulamasının en çok dikkat çeken özelliklerinden olan “Yüksek Kalite” ayarı altında sınırsız depolama imkanı artık olmayacak.

Kullanıcıları üzen bu gelişmeyle ilgili olarak Google’dan yapılan resmi açıklamada, “Artık Google Fotoğraflar, aralarında sizinkilerin de bulunduğu 4 trilyondan fazla fotoğraf ve videoya ev sahipliği yapıyor. Üstelik her hafta 28 milyar yeni fotoğraf ve video daha yükleniyor. Daha da fazla anıya kucak açmak ve Google Fotoğraflar'ı geleceğe hazırlamak için depolama alanı politikamızda yapacağımız bir değişikliği duyurmak istiyoruz” denildi.

NELER DEĞİŞECEK?

Buna göre Google Fotoğraflar uygulamasında yapılan değişiklikler şöyle:

- 1 Haziran 2021'den itibaren Yüksek kalite ayarında yedeklenen tüm yeni fotoğraf ve videolar, Google Drive ve Gmail gibi Google hizmetlerinde şu an olduğu şekilde, Google Hesabı ile birlikte sağlanan 15 GB'lık ücretsiz depolama alanında veya ek depolama alanı satın alındıysa, bu depolama alanlarında hesaba katılacak. 1 Haziran 2021'den itibaren, Yüksek kalite ve Express kalite içerikler, Google Hesabı depolama alanınızda kotanızdan düşülecektir.

-1 Haziran 2021'den önce “Yüksek Kalite” ayarında yedeklenen fotoğraf veya videolar bu değişikliğin kapsamında olmayacak ve Google Hesabı depolama alanınızda hesaba katılmayacak. Buna, “Yüksek Kalite” ayarında yüklenmiş mevcut tüm içerik dahil olacak.”

Android için Google Play'de, iOS için ise App Store'da yer alan Google Fotoğraflar (Google Photos) uygulamasıyla ilgili olarak “Bunun önemli bir karar ve büyük bir değişim olduğunun farkındayız” açıklamasını yapan Google, kullanıcılara yönelik şu soru cevap rehberini de yayınladı:

- Şu an bir şey yapmam gerekiyor mu?

“Hayır. Google Fotoğraflar'ı fotoğraf ve videolarınızı yedeklemek için kullanmaya devam edebilirsiniz. 1 Haziran 2021'den sonra size ulaşacağız ve depolama alanı sınırınıza yaklaştığınızda size hatırlatıcılar göndereceğiz. Çoğu kullanıcı yıllarca herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymayacak.”

- Ücretsiz 15 GB depolama alanım ne zaman dolacak?

“Kotanıza ulaşmanıza ne kadar zaman kaldığını gösteren kişiselleştirilmiş bir tahmin oluşturduk. Bu tahmin; fotoğraf, video ve diğer içerikleri Google Hesabınıza ne sıklıkta yedeklediğinizi dikkate alıyor.”

- Depolama alanımı yönetmek için ne yapabilirim?

“1 Haziran 2021'de yeni bir depolama alanı yönetimi aracını kullanıma sunacağız. Bu araçla karanlık, bulanık çıkmış veya başka nedenlerle istemeyeceğiniz içerikleri kolayca bulup silebileceksiniz. Kullanıma sunulduğu bölgelerde Google One üzerinden daha fazla depolama alanı satın almanız da mümkün.”

GOOGLE DEPOLAMA ALANI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Google Fotoğraflar'daki değişikliğin fotoğraf depolama alanına yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olması için yapıldığını belirten Google’ın Google One servisi üzerinden sunduğu depolama seçeneği paketleri ve aylık fiyatları ise şöyle:

100 GB - 5.79 TL, 200 GB - 11.59 TL, 2 TB - 28.99 TL, 10 TB - 289.99 TL, 20 TB - 579.99 TL, 30 TB - 869.99 TL.