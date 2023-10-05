Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden Google, yeni modellerinin tanıtımını gerçekleştirdiği Pixel lansman etkinliğini gerçekleştirdi. Ektinliğin yıldızı Pixel 8 Pro ve Pixel Watch 2 olurken marka birkaç sürpriz yapmayı da ihmal etmedi. İşte etkinlikten öne çıkanlar...

PİXEL 8 PRO'NUN GELİŞİMİ: SICAKLIK SENSÖRÜ

Google, Pixel 8 Pro'yu resmi olarak duyurdu ve oldukça fazla yenilik ve güncelleme bu modelde tüketicilerin karşısına çıktı. Bu yenilikler arasında, kendi işlemcisi olan Tensor G3 yonga seti, 50MP ana sensörlü güncellenmiş bir arka kamera dizisi, 48x yakınlaştırmalı 5MP telefoto lens ve 48MP ultra geniş kamera yer alıyor. Hatta yakınlaştırmak için sıkıştırdığınızda bir görüntüye geriye dönük olarak ayrıntı ekleyebilen yeni bir 'Yakınlaştırma Geliştirme' özelliğinin de yer aldığı duyuruldu.

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Pixel 8 Pro ayrıca Google'ın yüzeylerin, nesnelerin ve hatta yakında vücudunuzun sıcaklığını doğru bir şekilde ölçmek için kullanabileceğinizi söylediği bir sıcaklık okuyucu ile donatılmış. Amiral gemisi cihaz, selefi ile aynı 6.7 inç ekranı koruyacak olsa da, LTPO teknolojisine ve 2.400 nit'lik bir tepe parlaklığa sahip olacak.

7 YIL SÜREYLE ANDROID GÜNCELLEMESİ!

Bunlarla birlikte Google, Pixel 8 serisi için 7 yıl boyunca büyük Android güncellemesi sözü verdi. Bu da akıllı telefonların Android 21‘e kadar yükseltilebileceği anlamına geliyor.

Android 14 işletim sisteminde çalışan Google Pixel 8 Pro, 5.050 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya, 30 W kablolu ve 23 W Qi kablosuz şarjı destekliyor. Bununla beraber cihazda USB Type-C 3.2 bağlantı noktası yer alıyor.

IP68 sertifikasına sahip olan akıllı telefon, 30 dakika boyunca 1.5 metre derinlikte tatlı suya dayanabiliyor. Ayrıca toza karşı da korumalı. Ekran içine yerleştirilen parmak izi okuyucusuna da sahip olan Google Pixel 8 Pro modeli; Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ve NFC bağlantıyı destekliyor. Google Pixel 8 Pro modelinin ABD fiyatı ise 999 dolar olarak açıklandı.

PIXEL WATCH 2: DAHA FAZLA SENSÖR VE DAHA GÜÇLÜ İŞLEMCİ