Gorodeya - Isloch Minsk maç önü

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Gorodeya, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Isloch Minsk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:45. 15 puanlı Gorodeya 13. sırada bulunuyor, Isloch Minsk 17 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Gorodeya, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Isloch Minsk, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 287 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gorodeya kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Isloch Minsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Gorodeya son haftadaki BATE Borisov müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Isloch Minsk ise Naftan Novopolotsk karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Gorodeya, 6 gol attı ve 10 gol yedi.

Isloch Minsk, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Isloch Minsk 6 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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