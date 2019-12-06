Göz kapağı düşüklüğü nedir? Göz kapağı düşüklüğü tedavisi

Göz kapağı düşüklüğü (pitozis) göz kapağının gözü kapatması hastalığıdır. Tamamen göz kapanmadan ameliyat gereklidir. Göz kapaklığı düşüklüğü doğumsal olabilmesinin yanında sonradan da ortaya çıkabilmektedir. Bu durum psikolojik ve görüntü olarak etkilemesinin dışında ayrıca göz tembelliği de yaratmaktadır.

Göz kapağı düşüklüğü kontak lensler ile daha farklı birçok hastalık nedeni ile oluşabilmektedir. Yaşla birlikte görülen göz kapağı düşüklükleri de ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında; alerjik hastalıklar, enfeksiyonlar, yaralanmalar, uzun sureli kontakt lens kullanımı, bazı kas ve sinir hastalıkları ile tümörler kapak düşüklüğüne neden olabiliyor.

Nedensiz bir şekilde ortaya çıkan göz kapağında düşme beyin tümörü belirtisi taşıyor olabilme ihtimali içermektedir. Sonradan ortaya çıkan kapak düşüklüğü sinir ve kas hastalıkları ile ilgili olabilmektedir. En önemli olanları ise; beyinde tümör, kas güçlüğü yaratan müsküler distrofi, myasteni veya oftalmoplejiler olabilmektedir. Her göz kapağı düşüklüğü hastalık belirtisi olmaz. Yaşlılık ve doğuştan oluşan düşüklükler estetik olarak ortaya çıkmaktadır. Yaralanmalar, enfeksiyon ve alerji ile çıkan kapak düşüklüğü olması halinde beyin ve orbita, EMG, MR ve kan tahlili yaptırarak nedeni ortaya çıkarılmalıdır.

Göz kapağı düşüklüğü oluşunca eğer çift görme ortaya çıkıyorsa şeker hastalıkları, normalden açık şekilde olması tiroid bezi hastalıkları, kapanması ise; yüz felci olması ihtimalini taşımaktadır.

Göz Kapağı düşüklüğü tedavisi

Doğuştan olan göz kapağı düşüklüğü ile yaşlılık nedeni ile oluşan düşüklük ameliyatla düzeltilmektedir. Diğer nedenlerden ortaya çıkması halinde altta yatan nedenin öncelikle tedavisinin sağlanması gerekli hale gelmektedir. Yetişkinlerde lokal anestezi, çocuklarda genel anestezi olarak ameliyat uygulanmaktadır. Simetrik olarak diğer sağlıklı gözle düzeltme sağlanmaktadır.