Evde bakım desteği ödemeleri, her ay olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte, birçok vatandaş ödemelerin hangi günlerde yapılacağını öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2025 Eylül ayı evde bakım maaşları ne zaman ödenecek? İşte, güncel tutarlar ve ödeme takvimine dair tüm detaylar…