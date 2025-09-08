Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü: Evde bakım Eylül maaşları yattı mı?
Evde bakım desteğinden yararlanan vatandaşlar, Eylül ayı evde bakım maaşı ödeme takvimine odaklandı. Memur maaş katsayısındaki güncellemelerle birlikte yardım miktarlarında da artış yaşanırken, ödemeler zamlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına geçiyor. Peki, Eylül ayı evde bakım yardımı ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte ödeme sürecine dair son bilgiler… (bilgileri değiştirmeden benzer paragraf yaz)
Evde bakım desteği ödemeleri, her ay olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte, birçok vatandaş ödemelerin hangi günlerde yapılacağını öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2025 Eylül ayı evde bakım maaşları ne zaman ödenecek? İşte, güncel tutarlar ve ödeme takvimine dair tüm detaylar…
2025 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Eylül ayı henüz hesaba geçmedi. Geçen ay maaş ödemesi, 15 Ağustos 2025 tarihinde yapılmıştı.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.