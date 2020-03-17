Göztepe, Çaykur Rizespor'u Süper Lig'in 21. haftasında oynanması gereken ancak hava şartları nedeniyle ertelenen maçta konuk ediyor. Karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanıyor...

GÖZTEPE: 0 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 20.00

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

STAT: Gürsel Aksel

YAYIN: Gürsel Aksel

GÖZTEPE: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome

TEKNİKDİREKTÖR: İlhan Palut

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda

TEKNİKDİREKTÖR: Ünal Karaman

Ligde son 3 maçında puan almayan ve bu müsabakalarda gol atamayan Göztepe, 34 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 7 müsabakada galip gelemeyen Çaykur Rizespor da 25 puan ve averajla düşme hattında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Serdar Gürler ve Ege Özkayımoğlu bu akşam forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig'de 8. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 6 gol atan Göztepe kalesinde 6 gol gördü. Ligin ilk yarısında Rize'deki müsabaka golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.