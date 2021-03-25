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Göztepeli İrfan Can, Avrupa kulüplerinin gözdesi

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı Fransız ve İspanyol kulüpleri takip ediyor. 22 yaşındaki kaleciyi Fransa'dan Nimes ve Metz kulüpleri takip ederken, İspanya'dan da Real Betis ve Levante ekiplerinin ilgisi bulunuyor

Göztepeli İrfan Can, Avrupa kulüplerinin gözdesi

Sezon başında Adanaspor'dan transfer edilen genç oyuncu hem milli takımın alt yaş kategorilerinde gösterdiği performans, hem de Göztepe'deki oyunuyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. İrfan Can Eğribayat'ı listesine alan takımların şu ana kadar genç kaleciyle ilgili olumlu rapor hazırladıkları ve sezon sonunda Göztepe'ye resmi teklifte bulunacakları öğrenildi.

İrfan Can Eğribayat genç yaşına rağmen 1'inci Lig'de 62, Süper Lig'de ise 28 karşılaşmada forma giydi. Ayrıca alt yaş milli takımlarında da boy gösteren Eğribayat'a Trabzonspor'un da bir ilgisi söz konusu. Türkiye A Milli Takım'ın da kalesini koruyan ve Premier Lig ekiplerinin gündeminde olan Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda bordo mavili takımdan ayrılması durumunda yerine düşünülen isimlerin başında da İrfan Can Eğribayat geliyor.

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