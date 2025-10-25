Green Card başvuru takvimi 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler?
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card başvuruları için heyecan bekleyiş başladı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, belirlenen tarih aralığında DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden Green Card (Yeşil Kart) başvurularını gerçekleştirebiliyor. Peki, "Green Card başvurusu ne zaman, Green Card başvuru şartları neler?" İşte 2026 Green Card başvuru tarihleri...
Ekim ayının gelişiyle birlikte, Green Card başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Green Card başvuları geçtiğimiz sene 2 Ekim – 5 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu kapsamda Green Card başvurularının başlayacağı tarih, adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Green Card, ABD hükûmeti tarafından oturma iznine sahip olan göçmenlere verilmektedir. Peki, "Green Card başvuru ne zaman, şartları neler, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...
GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Green Card başvuruları ekim ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da sona ermişti. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
* Lise veya dengi okul mezunu olmak.
* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.