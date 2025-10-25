Ekim ayının gelişiyle birlikte, Green Card başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Green Card başvuları geçtiğimiz sene 2 Ekim – 5 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu kapsamda Green Card başvurularının başlayacağı tarih, adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Green Card, ABD hükûmeti tarafından oturma iznine sahip olan göçmenlere verilmektedir. Peki, "Green Card başvuru ne zaman, şartları neler, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...