Grenoble - Chateauroux maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 2 maçında Grenoble ile Chateauroux, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Grenoble 7 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Chateauroux 3 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Grenoble, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chateauroux son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 185 kodlu maçı oynayanlar; Grenoble galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 2.90, Chateauroux galibiyet oranı 3.75. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Grenoble son haftadaki Chateauroux müsabasında 1-2 yenildi.

Chateauroux ise Grenoble maçında 1-2 kazandı.

Grenoble, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Chateauroux, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Chateauroux, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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