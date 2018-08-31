Grimsby Town - Yeovil Town maçı heyecanı

Grimsby Town ve Yeovil Town, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 5 puanlı Grimsby Town 17. sırada bulunuyor, Yeovil Town 8 puana sahip ve 7. sırada. Grimsby Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Yeovil Town son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 391 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grimsby Town kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Yeovil Town sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Grimsby Town önceki hafta Swindon Town mücadelesinde 3-2 kazandı.

Yeovil Town ise Notts County maçında 1-1 berabere kaldı.

Grimsby Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Grimsby Town, kendi sahasında 2 gol attı, 5 gol yedi.

Yeovil Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Yeovil Town, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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