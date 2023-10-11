ABD'nin en büyük Hindu tapınağı, 12 yılın ardından tamamlandı
ABD'nin ve dünyanın Hindistan dışındaki en büyük Hindu tapınağı 12 yılın ardından tamamlandı. Tapınağın yapımı için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu farklı ülkelerden 2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı
Dünyanın Hindistan dışındaki en büyük Hindu tapınağı olduğu belirtilen ABD'nin New Jersey eyaletindeki Robbinsville kentindeki tapınak 12 yıllık inşa sürecinin ardından tamamlandı.
Yakın zamanda kapılarını açan BAPS Swaminarayan Akshardham kampüsü yaklaşık 180 dönümlük bir alanı kaplıyor.
Adını 1700'lerin sonlarında Hintli bir dini lider olan Bhagwan Swaminarayan'dan alan tapınak kampüsünde, 1 ana tapınak, 12 alt tapınak, 9 şikhar (kule benzeri yapı) ve 9 piramit şeklinde kule bulunuyor.
Tapınağın inşasında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 12 bin 500 gönüllü de görev aldı.
Tapınağın yapımında Bulgaristan, Yunanistan, İtalya ve Türkiyenin de aralarında bulunduğu farklı ülkelerden getirilen yaklaşık 2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı.
İşte 12 yılda tamamlanan tapınaktan kareler...