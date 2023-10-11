Rusya Devlet Başkanı Putin'den Filistin'e destek
İsrail-Hamas çatışmaları 5. gününde devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Filistin'e destek verdi. ABD'nin bölgede tansiyonu yükselttiğini söyleyen Putin, "Filistin devlet kurmalı" dedi
Hamas-İsrail çatışmaları 5. gününde devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Filistin'e destek verdi.
Rus lider Putin, "Filistin devlet kurmalı" dedi. Putin, "Çatışmanın genişlemesi enerji dahil ciddi sorunlara yol açar" ifadelerini kullandı.
ABD donanmasının bölgeye gönderilmesine tepki gösteren Putin, "ABD bölgede tansiyonu yükseltiyor" dedi.
Putin, ABD'nin İsrail sorunun çözme konusunda başarısız olduğunu dile getirdi.
İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden de dün Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edeceğini duyurmuştu. USS Gerald R. Ford uçak gemisine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğu Akdeniz´de nöbetteyiz" ifadeleri kullanıldı.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.