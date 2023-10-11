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        Haberler Dünya Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!

        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!

        İsrail-Hamas çatışmaları 5. gününde devam ederken, yoğun bombardıman altındaki Gazze'deki yıkım ABD'li uydu şirketi Maxar tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:54
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        Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

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        İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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        İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkımı uydudan görüntüledi.

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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik olası bir kara operasyonu için hazırlıklaro sürüyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #israil
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