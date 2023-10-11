Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
İsrail-Hamas çatışmaları 5. gününde devam ederken, yoğun bombardıman altındaki Gazze'deki yıkım ABD'li uydu şirketi Maxar tarafından görüntülendi
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkımı uydudan görüntüledi.