Flaş iddia: Trump kaçacak mı? 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Donald Trump görevinin son günlerinde azil tartışmalarıyla gündeme gelirken, İngiliz Guardian gazetesi gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.

Guardian'da yer alan haberde, ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump'ın seçilmiş başkan Joe Biden görevi devralmadan önce ülkeden ayrılacağı ve İskoçya'ya gideceği öne sürüldü.

İskoçya'da yayın yapan Sunday Post'ta yer alan haberde, Turnberry golf sahası tatil beldesi yakınlarındaki Prestwick havaalanına, 19 Ocak'ta Beyaz Saray’a ait Boeing 757 tipi uçağın geleceğini yazdı.

Haberde, kasım ayı içerisinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından bölgede yapılan keşif ve gözlem faaliyetlerinin bu iddiaları güçlendirdiği ifade edildi.

İsmini vermeyen bir kaynak ise, "Bu genellikle Trump'ın uzun bir süre bir yerde olacağının bir işaretidir" ifadelerini kullandı.

Boeing 757 tipi uçak genellikle başkan yardımcısı Mike Pence ve First Lady Melania Trump tarafından kullanılıyor. Öte yandan, Beyaz Saray veya Prestwick havaalanından bir açıklama gelmedi.

Resmi olarak görevden ayrılmadan önce ülkeyi terk etmek, bir ABD başkanı için benzeri görülmemiş bir durum. Trump'ın 20 Ocak'tan önce İskoçya'ya gitmesi halinde, bunun yenilgiye şaşıran ve ne yapacağından emin olmayan bir aday tarafından beklenmedik bir durum olduğu belirtildi.