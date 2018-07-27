Guizhou Toro - Henan Jianye karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Guizhou Toro ile Henan Jianye, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. 5 puanlı Guizhou Toro 16. sırada bulunuyor, Henan Jianye 12 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Guizhou Toro, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Henan Jianye, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 284 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Guizhou Toro kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Henan Jianye sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Guizhou Toro son haftadaki Yanbian müsabasında 3-0 yenildi.

Henan Jianye ise Tianjin Teda karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Guizhou Toro, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 14 gol yedi.

Henan Jianye, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Henan Jianye 4 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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