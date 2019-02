SHOW TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show', birbirinden renkli ve eğlenceli skeçleriyle kaldığı yerden devam edecek.

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi, 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla yeniden izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

'Güldür Güldür Show', kadrosuna katılan Emre Altuğ, Evrim Akın, Sinan Çalışkanoğlu ve Açelya Topaloğlu ile izleyiciye daha çok keyif keyif verecek, daha çok kahkaha attıracak.

'Güldür Güldür Show', yeni sezonuyla bu akşamı saat 20'de SHOW TV'de.

Alper Kul, Evrim Akın ve Açelya Topaloğlu, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevaplandırdı.

ALPER KUL



Sizce hangi özellikleri 'Güldür Güldür Show'u fenomen hale getirdi?

Biz çok çalışıyoruz. 'Güldür Güldür Show'un ilk revizyonundan bu yana 9 yıl geçti. İlk bölüme verdiğimiz özenle geçen hafta çektiğimiz bölüme gösterdiğimiz özen aynı. İçimize sinmeyen bölümleri de yayınlamıyoruz. Geçen sene çektiğimiz 4 bölümü yayınlamadık mesela. İzleyicimizin beğenisine layık olmaya gayret eden bir ekibiz.

Yeni sezon öncesi nasıl bir hazırlık dönemi geçirdiniz?

Önce hiç bir şey yapmadan dinlendik bir kere. Geçen yıl çok yorulmuştuk. Bu dinlenme sürecinde oyuncu ister istemez gözlemlerini biriktirmeye başlıyor. Karşılaştığınız enteresan tipler hafızanıza kazınıyor. Lezzetli bir yemek yapabilmek için kaliteli malzemeler toplamak gibi düşünün. İnsanı kaynağında gözlemledik, el değmeden şaka ekledik. Yazarlarımız da bu süreçte durmadılar tabii ki, bize çatışmalar ve çözümler hazırladılar. Toplantılar yaptık, yol haritamızı çizdik. Yeni arkadaşlar kattık ekibimize. Her anlamda çoğaldık yani.

Yeni katılımlarla kadro daha da güçlendi. Salonda seyirciyi, ekran başında izleyiciyi neler bekliyor?

Ekibe yeni katılan arkadaşların bazıları çok tecrübeli oyuncular, bazıları da genç yetenekler. Bu yaklaşım zaten bizim alamet-i farikamız. Biz ilk yola ‘Acaba bir tiyatro kumpanyası her hafta yeni bir tiyatro oyunu üretebilir mi?' sorusuyla yola çıkmıştık. O yüzden ekibimizde her zaman tecrübeli oyunculara ve işe dinamizm katan genç enerjilere ihtiyaç duyuyoruz. Salonda ve ekran başındaki izleyicilerimiz bu sene de emin olabilirler ki; bizi farklı kılan özelliklerimizin farkındayız ve bundan taviz vermiyoruz. Biz, ‘Tiyatro ahlakı almış, mesleki sorumluluk sahibi bir ekiple, tiyatro sahnesinde bir skeç programı çekiyoruz. Türkçe konuşulan her coğrafya da bizim oyun alanımız. İzleyicimizin yüzüne kondurabildiğimiz her tebessümde ustalarımızın emekleri var. Bunun bilincindeyiz, nitelikli, ahlaklı, sorumluluk sahibi işler çıkartmaya gayret ediyoruz. Ola ki bu süreçte sürç-i lisan edersek lütfen affola.

EVRİM AKIN



Sizce hangi özellikleri 'Güldür Güldür Show'u fenomen haline getirdi?

Severek ve ilgiyle takip ettiğim bir program zaten. Kaliteli senaryo grubu, yetenekli oyuncu kadrosu, yönetmeni, yapımcısı...



Yeni sezon öncesi nasıl bir hazırlık dönemi geçirdiniz?

Sanırım biraz ben çağırdım. Geçen sene çok yoğun ve yorucu bir seneydi. Yaza girerken erkek arkadaşım 'gel bak sana harika skeçler izleteceğim, yorgunluğun bitecek ve kendini dinlenmiş hissedeceksin' dedi ve ben bütün yaz 'Güldür Güldür Show' izledim. Resmen terapiydi benim için. Allah hepsinden razı olsun. Sonra tamamen bağımsız bir şekilde teklif geldi. 'Hayır' denir mi?



Yeni katılımlarla kadro daha da güçlendi. Salonda seyirciyi, ekran başında izleyiciyi neler bekliyor?

Biraz panik olmadım dersem yalan söylerim. Sonuçta 5 yıldır uzak kaldığım ama asıl mesleğim olan bir mecraya dönüş niteliğindeydi. Bir de uzun yıllardır kavgasız - gürültüsüz, oturmuş kemik bir kadro... 'Uyum sağlayabilir miyiz, kan tutar mı?' derken bir de baktım ki bunlar hep gereksiz vesveseler. Sanki 10 yıldır aralarındaymışım gibi hissettiriyorlar ilk günden beri. 'Maşallah' diyelim lütfen.

AÇELYA TOPALOĞLU



Sizce hangi özellikleri 'Güldür Güldür Show'u fenomen haline getirdi?

'Güldür Güldür Show', uzun süredir hayatımızda, unutulmaz tiplemelere ve skeçlere imza atmış durumda. Ekip olmanın unutulmaması, gülmeye her zaman ihtiyacımızın olmasını iyi değerlendirmesi, bünyesinde çok çok iyi oyuncuları bulundurması ama yetinmeyip kadrosuna yeni yetenekleri de katması bence 'Güldür Güldür Show'u unutulmazlar arasına sokmaya yeter. Ayrıca; izleyicilerin önünde bir sahnede performans gösteren oyuncuları, jestlerini, konuşmalarını gerekirse şarkı, söyleyerek bir şeyler anlatan formatları seviyoruz bence genel olarak...

Yeni sezon öncesi nasıl bir hazırlık dönemi geçirdiniz?

Yoğun bir çalışma temposu ve hep bir arada. Ayrıca sezon öncesinde turnelerimiz oldu, bunun da bize çok iyi geldiğini düşünüyorum. Hem zevkli, hem de motive edici oldu. Benim açımdan ise bu sezon dahil olduğum için yayın öncesi kaynaşma ve alışma dönemimi atlatmama iyi geldi. Güzel bir hazırlık süreci oldu yani.

'Güldür Güldür Show'un hangi özelliklerinden dolayı 'Ben bu işte varım' dediniz?

Komedi.. Evet komedi yapmayı çok seviyorum... Derdimi güldürerek anlatmayı çok seviyorum. Sahneyi de çok seviyorum. Sanırım anlatabildim.



Kadroya dahil olma süreci nasıl gelişti?

Hızlı ve bol konuşmalı, bol görüşmeli. Zaten hem tiyatro, hem sinema filmi olarak yapımcımız BKM ile çalışmıştım. BKM ile çalışması çok keyifli ve bitmesini istemediğiniz projelere imza atıyorlar, bunlardan birine dahil olmamı istediklerinde de karşılıklı ne yapabiliriz toplantıları ve görüşmeleri sonucunda kadroya dahil oldum diyebilirim.



Teklif aldığınızda neler hissettiniz?

Dediğim gibi; yapım olarak zaten zaman zaman çalıştığım için mutlu olduğum bir teklifti. 'Güldür Güldür Show' olması ise heyecan verici.