Gülperi 13. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Yayınlanan Gülperi 13. bölüm fragmanında gelecek bölümle ilgili önemli ipuçları yer aldı. Fragmanda Gülperi'nin çocukları için Yakup'la karşı karşıya geldiği görülüyor. Peki gelecek bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Gülperi 13. bölüm fragmanı...

GÜLPERİ VE YAKUP ÇOCUKLAR İÇİN KARŞI KARŞIYA!

Gülperi’nin bu akşam ekrana gelecek 13. bölümünde Gülperi büyük bir çabanın sonucunda Can’a kavuşur ancak oğlunun duymadığı gerçeğiyle yıkılır. Can kendisine uygulanacak tedavi sayesinde sağlığına kavuşabilecektir ancak bu parayı sağlamak Gülperi için imkânsızdır. Artemis Kadir ve Şeyma’nın boşanıyor olduğu gerçeğini hazmetmeye çalışırken Selen ve Hasan’ın yakınlaşması da onun hayatını daha da zorlaştırır.

Kadir ise Şeyma’nın yaptığı hamleleri öngörmeye çalışır ancak bu defa Şeyma ondan bir adım öndedir. Kadir’in temsil ettiği Gülperi ve Şeyma’nın temsil ettiği Yakup çocuklar için yeniden karşı karşıyadır. Hâkimin kararını etkilemek için iki taraf da ellerindeki bütün bilgileri ortaya döker. Gülperi merakla hâkimin kararını beklerken iki aileyi de etkileyecek büyük bir sürpriz dışarıda onları beklemektedir.

GÜLPERİ 12. BÖLÜM İZLE!

GÜLPERİ OYUNCULARI

Yapımcılığını TİMS&B Productions’un üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Metin Balekoğlu’nun oturduğu Gülperi’nin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor.

“Gülperi” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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