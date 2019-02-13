Gülperi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadir ve Gülperi’nin evlenmeye karar verdiği tanıtımda bunu duyan Can’ın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Eyüp, Kadir’in hayatını tehlikeye sokacak hamlesini yapmaya hazırlanırken Hasan, babası Eyüp’e inanmakta zorlanıyor. Kadir’in aracının hakimiyetini kaybettiği anlarda heyecan yükselirken, Gülperi ve Kadir’in korku dolu anları ile Can’ın çaresizliği dikkat çekiyor.

GÜLPERİ 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 20. bölümünde Gülperi Kadir’e yardım etmek için elinden geleni yaparken Eyüp’ün engeline takılır ancak Eyüp’ün hesap etmediği bir durum gelişir. Kadir ise hapishanede olmasına rağmen Artemis’in kurtulması için çabalarken çaresiz bir bekleyiş içindedir.

Hasan Artemis’i kurtarmak için kendi canını tehlikeye atar ve bu durum kendisine bile itiraf edemediği duyguların açığa çıkmasına sebep olur. Eyüp ise Kadir’den artık sonsuza dek kurtulmaya kararlıdır. Gülperi ve Kadir birlikte çıkacakları yola doğru ilk adımı atmaya karar verirler. Ancak bu sefer bu adımı atmak 20 yıl öncekinden de zor olacak ve beklemedikleri bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklardır.

GÜLPERİ 19. BÖLÜM (SON BÖLÜM)