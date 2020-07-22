TV 8 kanalının moda yarışma programı olan Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu, yarışmacılar için yaptığı sert yorumların yanı sıra özel hayatı ile ilgili yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor. Gerek ünlülere yaptığı tasarımları gerekse özel yaşamı ile gündem yaratan modacının hayatı merak ediliyor. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kiminle evli? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu eski eşi, oğlu ve hayatı ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Moda dünyasının ünlü isimlerinden olan Gülşah Saraçoğlu, 1982 (38 yaşında) yılında İstanbul’da hayata gözlerini açan Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimi devam ederken moda sektörüne giriş yaptı. Modacılık kariyerine ünlü modacı Dilek Hanif'in asistanı olarak başladı ve kısa sürede moda dünyasında tanınan hatırlı isimlerden biri olmayı başardı. Ünlü isimlere yapmış olduğu tasarımlar sayesinde yıldızı parlayan modacı bu konuda her zaman adından söz ettirmeyi başardı.

Meslekteki ilk çalışmalarını Hande Yener gibi ünlü bir isimle yaptıktan sonra ise Nükhet Duru için kostümler tasarlamaya başladı.

Alanında başarılı olan Modacı, Heute Couture atölyesinde yaptığı başarılı tasarımları ile Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, Nazan Öncel, Cenk Eren gibi birçok ünlü ismi giydirdi. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun Dubai’de kendisine ait olan mağazası bulunmaktadır.

2011 yılında ATV ekranlarında yayınlanan ve programa katılan kadınlara hem fiziksel hem ruhsal olarak değişim yaratan bir program ile televizyon dünyasına adım atan Gülşah Saraçoğlu moda ikonu Eda Taşpınar ve moda editörü Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter ki İste adlı programı yaptı.

Bir dönem 80 kiloya çıkan güzel modacı Saraçoğlu, 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından 53 kiloya kadar düşmüş fit ve sağlıklı görünümüne yeniden kavuşmuş ayrıca bu süreçte hem alkolü hem de sigarayı bırakmıştı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu katıldığı bir davette gerçek kürkle poz verip sosyal medya hesabında paylaşınca hayvan severlerin büyük tepkisi ile karşılaşmış buna istinaden de “Gardırobumda 7, 8 tane çok değerli parça var, evet, servet değerindeler ancak ben bazı ünlüler gibi gerçek kürk giyip ‘üzerimdeki sahte’ yalanına başvurmuyorum. Ben her zaman dürüst davranarak, gerçek kürk sevdiğimi belirtiyorum” dedi.

Gelgitlerle dolu çalkantılı bir evlilik hayatı olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, 2010 yılında İş insanı Selçuk Han Yentur ile evlenmiş fakat 2012 yılında bu evliliği noktalayarak boşanmıştı. 2014 yılında yine Selçuk Yentur'la evlenen Saraçoğlu, 2015 yılında tekrar boşanmış ve 11 Ocak 2018 tarihinde ise Selçuk Han Yentur ile tekrar nişanlanmıştır. Selçuk Han Yentur ile Gülşah Saraçoğlu'nun bu evlilikten Aslan Yentur isimli bir oğlu vardır. Son olarak Mart 2020 tarihlerinde Magazin dünyasının Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı yine iş insanı olan Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun videosunu paylaşması ile haber olmuş ve olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce gündemden düşmemişti.

Şu anda TV8 ekranlarında hafta içi günlük olarak yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapıyor.