Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı CANLI ANLATIM - Çaykur Rizespor Haberleri

        Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı CANLI ANLATIM

        Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Jose Mourinho'nun ekibi lige verilen aranın ardından yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, müsabakada forma giyemiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.02.2025 - 17:58 Güncelleme: 02.02.2025 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABONE OL

        SAAT: 19.00

        STAT: Ülker

        HAKEM: Burak Pakkan

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

        Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

        Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.

        Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

        Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, müsabakada forma giyemiyor.

        REKLAM

        3 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında.

        Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.

        MOURINHO KULÜBEDE

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye döndü.

        Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı.

        Mourinho, Çaykur Rizespor maçında yeniden takımının başında yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı