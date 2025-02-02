Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı CANLI ANLATIM
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Jose Mourinho'nun ekibi lige verilen aranın ardından yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, müsabakada forma giyemiyor.
SAAT: 19.00
STAT: Ülker
HAKEM: Burak Pakkan
YAYIN: beIN Sports 1
Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri
Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali SoweCANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, müsabakada forma giyemiyor.
3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında.
Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.
MOURINHO KULÜBEDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye döndü.
Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı.
Mourinho, Çaykur Rizespor maçında yeniden takımının başında yer aldı.