Cadde'nin haberine göre, Oğlu Azur Benan’ı bir an olsun kucağından indirmeyin Gülşen, AVM'deki açık alanda turlayıp güzel havanın tadını çıkardı. Anne-oğul, daha sonra bir restorana geçti.

Azur bebeği görenler yoğun ilgi gösterdi. Herkesle tek tek ilgilenip sohbet eden şarkıcı, fotoğraf çektirdiği esnada sevenlerine “içinizden 'Maşallah' dersiniz, olur mu?” şeklinde ricada bulundu.