        Haberler Magazin Gülşen'den sahneye para atan hayranına tepki

        Gülşen'den sahneye para atan hayranına tepki

        Gülşen, konserinde sahneye para atan hayranına; "Üzerinde Atatürk resmi bulunan bir şeyi nasıl attınız?" şeklinde tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 13:37 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:37
        Hayranına tepki
        İstanbul'daki bir mekânda sahneye çıkan Gülşen, şarkısını söylediği sırada, bir hayranı sahneye para attı.

        Ünlü şarkıcı; "Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız? Biliyorum, oluyor böyle... İnsan böyle bir hoş oluyor, eğlenirken gaza geliyor, çok haklısınız bu arada" dedi.

