Koruma altında bulunan ve kaçak avlanması yasak olan yaban keçilerinin popülasyonu Gümüşhane'de artıyor.

AA'nın haberine göre Gümüşhane kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kent kırsalında objektiflere takılan ve kaçak avlanılması durumunda 22 bin 660 liradan başlayan para cezası uygulanan dağ keçileri, kentte 2013-2014 yılında yapılan envanter sayımında 200 civarında belirlenmişti.

Türün korunması ve artırılması amacıyla Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda dağ keçilerinin kentteki popülasyonu son beş yılda yaklaşık 600'e ulaştı.

Kentte 20 farklı lokasyonda yaşam alanı bulunan yaban keçilerinin boyları 130-180 santimetre, kuyrukları 15-18 santimetre, omuz yükseklikleri 80-100 santimetre, ağırlıkları ise erkeklerde 50-85, dişilerde 35-60 kilogram arasında değişiyor.

Yaban keçilerinin kentte zaman zaman yavrularıyla birlikte sürüler halinde kara yoluna indikleri de gözleniyor.