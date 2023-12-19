Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREMZEDEÖĞRENCİLER, SPOR SALONUNDA GECELEDİ

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 5 dakika sonra aynı ilçede, zeminden 1.80 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Ard arda yaşanan depremler sonrası ilçede Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerini yaşayan öğrenciler, öğrenimleri için geldikleri ilçede, yeniden depreme yakalandı. Bir gün içerisinde yaşadıkları 4.3, 4.1 ve 3.7'lik depremlerde korku ve panik yaşayan çoğu depremzede öğrenciler, yurtta kalmak istemedi. Bunun üzerine harekete geçen Gümüşhane Valiliği'nce konaklamak isteyen öğrenciler için ilçedeki spor salonunu hazırlatıldı. Yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, yönlendirildiği spor salonunda geceyi geçirdi. Isıtma sistemi aktif hale getirilen spor salonunda, görevliler tarafından öğrencilerin, giyecek, yiyecek ve içecek ihtiyaçları da karşılandı.