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        Haberler Gündem Somali Cumhurbaşkanı Yunus Emre Göçer'in ailesine taziyelerini iletti

        Somali Cumhurbaşkanı Yunus Emre Göçer'in ailesine taziyelerini iletti

        Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Somali Cumhurbaşkanı telefon açarak Yunus Emre Göçer'in eşine taziyelerini iletti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:56 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:56
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        Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu
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        Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen'i ofisinde ziyaret etti.

        Ziyarette kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'de bulundu. Ziyaret sırasında Bakan Nur'u arayan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Göçer'e taziyelerini iletti.

        Göçer'in teşekkür ettiği görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, "Ben Somali Cumhurbaşkanıyım. Mohammed Hassan'ın babasıyım. Acınızı paylaşıyorum. Baş sağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır. Saygımızda sonsuzdur. Her şey gerektiği gibi devam edecektir. Bütün süreçler ve bütün prosedürler. Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşimde aynı duygularla ve dileklerle, dileklerini size iletmemi istedi. Benim arama sebebim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz" dedi.

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