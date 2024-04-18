Gümüşhane'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası İsmail Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Turizm Fakültesi akademisyenleri, kurum il müdürleri ve öğrenciler, belediye binası önünde toplandı.

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