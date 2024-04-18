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        Gümüşhane'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

        Gümüşhane'de "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:11
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        Gümüşhane'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
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        Gümüşhane'de "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası İsmail Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Turizm Fakültesi akademisyenleri, kurum il müdürleri ve öğrenciler, belediye binası önünde toplandı.

        Katılımcılar, davul zurna eşliğinde Atatürk Parkı'na yürüdü.

        Etkinlik, halk oyunları ekibinin gösterisiyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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