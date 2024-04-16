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        Gümüşhane Valisi Tanrısever'e ziyaret

        Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ile turizm heyeti, Vali Alper Tanrısever'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 18:09 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:09
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        Gümüşhane Valisi Tanrısever'e ziyaret
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        Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ile turizm heyeti, Vali Alper Tanrısever'i ziyaret etti.

        Tanrısever, Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş , Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya, Dekan Yardımcısı Doç. Dr İsmail Çalık'ı makamında kabul etti.

        Heyetle görüş alışverişinde bulunan Tanrısever, daha sonra Rektör Prof. Dr. Zeybek'le bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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