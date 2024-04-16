Gümüşhane Valisi Tanrısever'e ziyaret

Heyetle görüş alışverişinde bulunan Tanrısever, daha sonra Rektör Prof. Dr. Zeybek'le bir araya geldi.

Tanrısever, Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş , Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya, Dekan Yardımcısı Doç. Dr İsmail Çalık'ı makamında kabul etti.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ile turizm heyeti, Vali Alper Tanrısever'i ziyaret etti.

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