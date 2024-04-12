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        Gümüşhane Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

        Gümüşhane Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 16:17 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:17
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        Gümüşhane Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
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        Gümüşhane Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Belediye Başkanı Vedat Soner Başer başkanlığında Belediye Salonundaki toplantıda, Meclis Başkan Vekilliği, encümen ve komisyon üyeleri seçildi.

        Başer, Gümüşhane'ye hizmet etmek için göreve seçildiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın ilkelerine bağlı şekilde çalışacaklarını söyledi.

        Seçimin geride kaldığını artık hizmet döneminin başladığını vurgulayan Başer, "Hep beraber şehrimize güzel hizmetler yapacağız. Hiçbir kimseye, hiçbir kesime karşı ne bir önyargımız var ne de onların güdümünde olacağız. Tamamen milletin emrinde olacak, kalkınma noktasında çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

        Başer, belediye meclisinin hizmette el birliğiyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Tek yürek, tek vücut olmamız lazım. 5 yıl sizlerle beraber bu görevi yürüteceğiz. Dolayısıyla bir takım duygularımızdan arınmamız gerekiyor. Hepimizin yakasında şu andan itibaren parti rozeti değil, Türk bayrağı var. Parti rozetini bizler seçim akşamı çıkarttık. Buna istinaden Cumhur İttifakı'nın hizmet etme hassasiyetini Gümüşhane'de göstereceğiz. Bizler burada doğru düzgün işler yaptığımızda hem şehrimiz hem de partilerimiz kazanacak. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan omuz omuza, sırt sırta verdiler ülkemizi güvenli limana getirme noktasında gayret gösteriyorlar. Onlara yük olmak için değil, yüklerini azaltmak için çalışacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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