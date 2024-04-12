Gümüşhane Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Gümüşhane Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer başkanlığında Belediye Salonundaki toplantıda, Meclis Başkan Vekilliği, encümen ve komisyon üyeleri seçildi.

Başer, Gümüşhane'ye hizmet etmek için göreve seçildiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın ilkelerine bağlı şekilde çalışacaklarını söyledi.

Seçimin geride kaldığını artık hizmet döneminin başladığını vurgulayan Başer, "Hep beraber şehrimize güzel hizmetler yapacağız. Hiçbir kimseye, hiçbir kesime karşı ne bir önyargımız var ne de onların güdümünde olacağız. Tamamen milletin emrinde olacak, kalkınma noktasında çalışmalar yürüteceğiz." dedi.