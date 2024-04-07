Gümüşhane'de ayılar lokantaya zarar verdi

Gümüşhane'de ayılar, yayladaki bir lokantaya zarar verdi.

Merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisindeki 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası'na gezmek için giden bir kişi, burada bulunan lokantanın kapı ve camlarının kırık olduğunu fark etti.

Söz konusu kişinin bilgi vermesi üzerine işletmeci Ertan Reis ile Osman Akgül, kontrol için yaylaya gitti.

Reis ve Akgül, yaptıkları kontrollerde işletmelerinin ayı saldırısı sonucu zarar gördüğünü belirledi.

Ertan Reis, AA muhabirine, bir arkadaşının yaylada gezerken işletme kapılarının kırık olduğunu fark ederek kendisine haber verdiğini söyledi.