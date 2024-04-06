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        Gümüşhane Belediye Başkanı Başer mazbatasını aldı

        MHP'den Gümüşhane Belediye Başkanı seçilen Vedat Soner Başer, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:51 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:51
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        Gümüşhane Belediye Başkanı Başer mazbatasını aldı
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        MHP'den Gümüşhane Belediye Başkanı seçilen Vedat Soner Başer, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Beraberindeki heyetle Gümüşhane Adliyesi'ne gelerek mazbatasını alan Başer, Gümüşhanelilere teşekkür etti.

        Yoğun bir seçim süreci sonunda mazbatasını aldığını belirten Başer, "Rakiplerimiz hukuki haklarını kullandı ve bugün hukuki süreç gerçekleşti. Tertemiz bir sayfa açtık. Şahsım ve ekibim, şehre yakışır bir şekilde yönetim anlayışı benimseyeceğiz." dedi.

        Başer, gece gündüz demeden şehre hizmet edeceklerini vurgulayarak, "Bir ve beraber olacağız. Bu şehirde mutlaka mutlu olacağız. Söz verdiğimiz her şeyi Allah'ın izniyle yavaş yavaş da olsa yerine getireceğiz. Şahsım ve ekibim gücü sizlerden aldık. Milletvekilimiz ve il teşkilatımız ile Cumhur İttifakı'nın etkisini göstereceğiz." diye konuştu.

        MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ise Başer'i tebrik ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Seçimler bittikten sonra ittifak ortağımız AK Parti hukuki haklarını kullanarak itirazlarda bulundu. Bu itirazlar da sonuçlandı. Çok şükür bugün itibarıyla Vedat Soner Başer, Gümüşhane Belediye Başkanı olarak mazbatasını almıştır. Şehirde yeni bir dönem başlıyor. Gümüşhane'mize hayırlı ve uğurlu olsun."

        Başer, daha sonra beraberindekilerle Gümüşhane Belediyesine giderek göreve başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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