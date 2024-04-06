Gümüşhane Belediye Başkanı Başer mazbatasını aldı

MHP'den Gümüşhane Belediye Başkanı seçilen Vedat Soner Başer, mazbatasını alarak görevine başladı.

Beraberindeki heyetle Gümüşhane Adliyesi'ne gelerek mazbatasını alan Başer, Gümüşhanelilere teşekkür etti.

Yoğun bir seçim süreci sonunda mazbatasını aldığını belirten Başer, "Rakiplerimiz hukuki haklarını kullandı ve bugün hukuki süreç gerçekleşti. Tertemiz bir sayfa açtık. Şahsım ve ekibim, şehre yakışır bir şekilde yönetim anlayışı benimseyeceğiz." dedi.

Başer, gece gündüz demeden şehre hizmet edeceklerini vurgulayarak, "Bir ve beraber olacağız. Bu şehirde mutlaka mutlu olacağız. Söz verdiğimiz her şeyi Allah'ın izniyle yavaş yavaş da olsa yerine getireceğiz. Şahsım ve ekibim gücü sizlerden aldık. Milletvekilimiz ve il teşkilatımız ile Cumhur İttifakı'nın etkisini göstereceğiz." diye konuştu.