Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı

        Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası'nda, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte yeni turizm sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:11 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası'nda, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte yeni turizm sezonu başladı.

        Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde bulunan, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, her sezon yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

        Dikitleri, sarkıtları, sütunları, org desenli duvarları, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, incileri ve traverten havuzlarıyla ünlü mağara, iç nemlenmenin sağlanması, doğal oluşumlardaki beyaz rengin korunması amacıyla her yıl kasım ayında ziyarete kapatılıyor.

        Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, 15 Kasım'dan itibaren yapılan bakım çalışmalarının ardından 9 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Bayram tatili için memleketi Gümüşhane'ye gelen Ömer Buğra Tuncay, AA muhabirine, Karaca Mağarası'nı en son 15 sene önce ziyaret ettiğini belirterek, "Ailemle birlikte geldim. İlk geldiğimde mağaranın tüm bölümleri ziyaretçiye açılmamıştı. Şimdi diğer bölümleri de açılmış. Yeni bölümler de var. Oraları görmek beni şaşırttı. Mağaranın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

        Karaca Mağarası'nın çok güzel olduğunu vurgulayan Tuncay, herkesi bölgeye beklediklerini dile getirdi.

        Erzincan'dan gelen Mehmet Kavukçu ise mağarayı ilk kez gezdiğini ifade ederek, "Bir doğa harikası. Büyüleyici bir mekan. İnsan adeta büyüleniyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'den Malatya'da 3 köy okulundaki öğrencilere bayramlık gönderildi
        Gümüşhane'den Malatya'da 3 köy okulundaki öğrencilere bayramlık gönderildi
        Gümüşhane'de ayılar lokantaya zarar verdi
        Gümüşhane'de ayılar lokantaya zarar verdi
        Gümüşhane Belediye Başkanı Başer mazbatasını aldı
        Gümüşhane Belediye Başkanı Başer mazbatasını aldı
        Gümüşhane'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Gümüşhane'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Gümüşhane'de asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de 127 projenin yapımı devam ediyor
        Gümüşhane'de 127 projenin yapımı devam ediyor