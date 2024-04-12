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        Gümüşhane'de Filistin ve Doğu Türkistan'da öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Gümüşhane'de, Filistin ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:17 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:17
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        Gümüşhane'de Filistin ve Doğu Türkistan'da öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Gümüşhane'de, Filistin ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Gümüşhane Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Filistin ve Doğu Türkistan'da öldürülenlerin gıyabi cenaze namazını kılmak için Kemaliye Camisi'nde bir araya geldi.

        İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nuri Durmuş'un kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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