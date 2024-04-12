Gümüşhane'de Filistin ve Doğu Türkistan'da öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Gümüşhane'de, Filistin ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Gümüşhane'de, Filistin ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Gümüşhane Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Filistin ve Doğu Türkistan'da öldürülenlerin gıyabi cenaze namazını kılmak için Kemaliye Camisi'nde bir araya geldi.
İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nuri Durmuş'un kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.
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