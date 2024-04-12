Gümüşhane'de Filistin ve Doğu Türkistan'da öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Gümüşhane Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Filistin ve Doğu Türkistan'da öldürülenlerin gıyabi cenaze namazını kılmak için Kemaliye Camisi'nde bir araya geldi.

Gümüşhane'de, Filistin ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.