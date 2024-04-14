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        Gümüşhane'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 00:22 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:22
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        Gümüşhane'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Asım K'nin (54) kullandığı 34 ESK 195 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi Ayazlısuyu mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve Mehmet B. (16), Kaan E. (14) ve Barış K. (14), Gümüşhane ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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