Gümüşhane'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Asım K'nin (54) kullandığı 34 ESK 195 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi Ayazlısuyu mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve Mehmet B. (16), Kaan E. (14) ve Barış K. (14), Gümüşhane ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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