Gümüşhane'de dağlık alandaki ayı dronla görüntülendi

Kırsalda yaklaşık iki hafta önce çekim yaparken ayıyı görüntülediğini belirten Tutar, baharın gelmesiyle doğada birçok yabani hayvanın rahatlıkla görülebileceğini söyledi.

Ayıyı bir süre dronla kayıt altına alan Tutar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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