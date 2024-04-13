Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de dağlık alandaki ayı dronla görüntülendi

        Gümüşhane'de dağlık alandaki ayının görüntüleri dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:34 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de dağlık alandaki ayı dronla görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de dağlık alandaki ayının görüntüleri dronla kaydedildi.

        Merkeze bağlı Düğünyazı köyünde dronla çekim yapan Muhammet Tutar, kayalık alandaki ayıyı fark etti.

        Ayıyı bir süre dronla kayıt altına alan Tutar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kırsalda yaklaşık iki hafta önce çekim yaparken ayıyı görüntülediğini belirten Tutar, baharın gelmesiyle doğada birçok yabani hayvanın rahatlıkla görülebileceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu

        Benzer Haberler

        Gümüşhane Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        Gümüşhane Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de Filistin ve Doğu Türkistan'da öldürülenler için gıyabi cenaze...
        Gümüşhane'de Filistin ve Doğu Türkistan'da öldürülenler için gıyabi cenaze...
        Gümüşhane'deki cam seyir terası turistlerin uğrak noktası oldu
        Gümüşhane'deki cam seyir terası turistlerin uğrak noktası oldu
        Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı
        Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı
        Gümüşhane'den Malatya'da 3 köy okulundaki öğrencilere bayramlık gönderildi
        Gümüşhane'den Malatya'da 3 köy okulundaki öğrencilere bayramlık gönderildi
        Gümüşhane'de ayılar lokantaya zarar verdi
        Gümüşhane'de ayılar lokantaya zarar verdi