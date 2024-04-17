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        Gümüşhane Belediye Başkanı Başer'den Vali Tanrısever'e ziyaret

        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Vali Alper Tanrısever'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:23
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        Gümüşhane Belediye Başkanı Başer'den Vali Tanrısever'e ziyaret
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        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Vali Alper Tanrısever'i ziyaret etti.

        Tanrısever, makamında kabul ettiği Belediye Başkanı Başer'e yeni görevinde başarılar diledi.

        Vali Tanrısever ve Başer, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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