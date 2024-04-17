Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki oldu
Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanlığına Eşref Balki seçildi.
Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanlığına Eşref Balki seçildi.
İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, encümen üyeleri, meclis başkanı ve vekilleri seçildi.
Meclis üyelerinin oy birliği ile İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Eşref Balki, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.
Şehre güzel hizmetler yapmak için çalışacaklarını belirten Balki, "Bu süreçte değerli meclis üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, ilimizin kalkınması ve refahı için önemli adımlar atacağız. Tüm meclis üyelerimize destekleri ve güvenleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi.
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