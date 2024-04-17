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        Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki oldu

        Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanlığına Eşref Balki seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:41 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:41
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        Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki oldu
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        Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanlığına Eşref Balki seçildi.

        İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, encümen üyeleri, meclis başkanı ve vekilleri seçildi.

        Meclis üyelerinin oy birliği ile İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Eşref Balki, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

        Şehre güzel hizmetler yapmak için çalışacaklarını belirten Balki, "Bu süreçte değerli meclis üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, ilimizin kalkınması ve refahı için önemli adımlar atacağız. Tüm meclis üyelerimize destekleri ve güvenleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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