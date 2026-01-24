Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane Belediye Başkanı Başer, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde kayak yaptı

        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde kayak yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 24.01.2026 - 19:30
        Gümüşhane Belediye Başkanı Başer, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde kayak yaptı
        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde kayak yaptı.

        Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını inceleyen Başer, mahallede kayan vatandaşlara eşlik etti.


        Başer, bir süre kayak yaparak karın keyfini çıkardı.

        Başkan Başer, kayak yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

