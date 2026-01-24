Gümüşhane Belediye Başkanı Başer, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde kayak yaptı

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde kayak yaptı. Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını inceleyen Başer, mahallede kayan vatandaşlara eşlik etti. Başer, bir süre kayak yaparak karın keyfini çıkardı. Başkan Başer, kayak yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.