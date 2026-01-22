Habertürk
        Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de tır şoförünün kardan yaptığı anne ve yavru ayı figürleri ilgi gördü

        Gümüşhane'de yaşayan tır şoförü Cihan Oral'ın, kardan yaptığı anne ve yavru ayı figürleri görenlerin beğenisini topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:29
        Gümüşhane'de tır şoförünün kardan yaptığı anne ve yavru ayı figürleri ilgi gördü
        Gümüşhane'de yaşayan tır şoförü Cihan Oral'ın, kardan yaptığı anne ve yavru ayı figürleri görenlerin beğenisini topladı.

        Oral, kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk ve kar yağışının ardından Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yürüyüş yolu üzerinde kardan anne ve yavru ayı yapmaya karar verdi.

        Kürek ve çeşitli plastik ürünlerle anne ve yavru ayı figürleri yapan Oral'ın yaklaşık 7 saat süren çalışması vatandaşların ilgisini çekti.

        Oral, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde öğrencilere farklı bir etkinlik sunmak istediğini söyledi.

        Öğrencilerden olumlu tepkiler aldığını aktaran Oral, "Dört duvar arasında kalmalarını istemiyoruz. Dışarı çıksınlar böyle etkinliklere katılsınlar. Teknoloji hayatımızda önemli bir yere sahip ama bizi dört duvar arasına bağlamamalı." ifadelerini kullandı.

        Oral, anne ve yavru ayının yapımının yaklaşık 7 saat sürdüğünü sözlerine ekledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

