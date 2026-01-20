Gümüşhane'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü.
İlçe Özel İdare Bakımevinde iş makinesi operatörü olarak çalışan D.B. (41) ile Cengiz D. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu D.B, ruhsatsız tabancayla Cengiz D'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan müdahelede Cengiz D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
D.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
