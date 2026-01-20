Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:34 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        İlçe Özel İdare Bakımevinde iş makinesi operatörü olarak çalışan D.B. (41) ile Cengiz D. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu D.B, ruhsatsız tabancayla Cengiz D'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan müdahelede Cengiz D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        D.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Torul İlçe Özel İdare Bakımevi'ndeki tartışma ölümle sonuçlandı
        Torul İlçe Özel İdare Bakımevi'ndeki tartışma ölümle sonuçlandı
        Gümüşhane'de kar görsel şölene dönüştü
        Gümüşhane'de kar görsel şölene dönüştü
        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Zigana Kayak Merkezi'nde sömestr tatiliyle birlikte yoğunluk yaşandı
        Zigana Kayak Merkezi'nde sömestr tatiliyle birlikte yoğunluk yaşandı
        Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 277 köyde karla mücadele çalışmaları devam edi...
        Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 277 köyde karla mücadele çalışmaları devam edi...
        Gümüşhane ve Artvin'de 295 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Gümüşhane ve Artvin'de 295 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor