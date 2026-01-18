Habertürk
Habertürk
        Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan kedi kurtarıldı

        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 20:43 Güncelleme: 18.01.2026 - 20:43
        
        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Hasanbey Mahallesi mevkisinde çayda bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu, Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kediyi kurtarmak için çalışma yapıldı.

        Ekiplerce ıslanıp donmaktan kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

