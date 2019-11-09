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Gümüşhane’de AFAD tatbikatı Gerçeği aratmayan tatbikatta yangına müdahale edildi, yaralılar ...

İHA

Gümüşhane'de olası depremin ardından yaşanabilecek olumsuzlukların konu edildiği tatbikat gerçeği aratmadı. Vali Kamuran Taşbilek'in bizzat 112 Acil Servis'e ihbarda bulunmasıyla başlayan nefes kesici tatbikatta üniversite öğrencileri kendilerine biçilen rol gereği kaos ortamı oluşturarak görev alan personelin sabrını sınadı.

Gümüşhane’de AFAD tatbikatı Gerçeği aratmayan tatbikatta yangına müdahale edildi, yaralılar kurtarıldı

Gümüşhane’de olası depremin ardından yaşanabilecek olumsuzlukların konu edildiği tatbikat gerçeği aratmadı. Vali Kamuran Taşbilek’in bizzat 112 Acil Servis’e ihbarda bulunmasıyla başlayan nefes kesici tatbikatta üniversite öğrencileri kendilerine biçilen rol gereği kaos ortamı oluşturarak görev alan personelin sabrını sınadı.
Gümüşhane’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda afetlere hazırlanma ve afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla daha önce çalışması yapılan senaryo tatbikatla gerçeğe dönüştürüldü.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, UMKE, Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, elektrik ve doğalgaz ekiplerinin katıldığı tatbikat Vali Kamuran Taşbilek’in 112 Acil Servis’e yaptığı ihbarla başladı.
Valilikte Afet Koordinasyon Kurulunun toplanmasının akabinde senaryo gereği Erzincan’da meydana gelen depremin ardından Gümüşhane’nin coğrafi koşulları gereği bir eve kaya düşmesi, depreme bağlı olarak okullarda tahliye probleminin yaşanması, trafik kazası, bir evde yangın oluşması ve yüksek katlarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması hayata geçirildi.
Tüm kurumların koordineli hareket ettiği tatbikatta Gümüşhane Üniversitesi’nin ilgili bölüm öğrencileri de tatbikatı izlerken, bazı öğrenciler de olası afetlerde hasta ve yaralı yakınları gibi davranarak başta emniyet güçleri olmak üzere tüm personelin sabrını sınadı.

“Birtakım eksikliklerimizi de bu çalışmada gördük”
Tatbikatta Afet Koordinasyon Kuruluna başkanlık yapan Vali Kamuran Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada bu çalışmanın amacının eksikleri görmek olduğunu belirterek, bütün kurumların kendilerine biçilen rol çerçevesinde gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Birtakım eksikliklerimizi de bu çalışmada gördük. Gerçek bir afetle karşılaştığımızda oluşması muhtemel sıkıntıların ve aksaklıların görülmesiydi amaç. Allah ilimize, ülkemize insanlığa afet yaşatmasın ama bunlarda hayatın gerçekleri. Böyle bir durumla karşılaştığımızda neyi yapacağımızı, nasıl koordine olacağımızı daha iyi görebilmekti. Bu bağlamda görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Hayat kurtarma noktasında önem arz edecek eksiklerden kendilerine ders çıkaracaklarını ifade eden Vali Taşbilek, “Çıkardığımız dersleri değerlendireceğiz ve ilerleyen süreçte ilimizi afetlere hazırlık noktasında daha hazır hale getirmek, vatandaşlarımızı duyarlılık noktasında da daha duyarlı hale getirmek, bu hayatın gerçeğinin insanlarımızın farkında olmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

GÜMÜŞHANE

09 Kasım 2019 Cumartesi

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