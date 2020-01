Gümüşhane’den Elazığ ve Malatya’ya yardım eli

Gümüşhane’de Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) öncülüğünde toplumun her kesiminin katılımıyla düzenlenen yardım kampanyasında 2 günde toplanan 2 kamyon dolusu yardım malzemesi Elazığ ve Malatya’ya gönderilecek.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda GTSO tarafından düzenlenen kampanyada kuru gıda, kullanılmamış giysi, çocuk bezi, tüplü ve elektrikli ısıtıcının dışında yardım malzemesi kabul edilmedi.

Başta GTSO üyesi sanayici ve ticaret erbabı ile STK temsilcisi, sanayici, esnaf ve vatandaşların getirdiği malzemeler pazar gününden beri oda görevlileri tarafından tasnif edilip, kolilenip, işaretlenerek kamyonlara dolduruldu.

Beraberinde GTSO Başkanı İsmail Akçay ve yönetim kurulu üyeleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak, esnaf ve sanatkarlarla birlikte yükleme işlemi tamamlanmak üzere olan kamyonlarda incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde herkesin yüreğini dağlayan, bütün milleti büyük bir acıya sevk eden bir deprem yaşandığını belirterek, depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.



“Devletimiz vatandaşlarımızın acısına merhem olabilmek, yarasını sarabilmek için bütün kurumlarıyla orada”

Depremin ardından devletin bütün kurumlarının bir an bile beklemeksizin çalışma sistematiği içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bütün Bakanların, bütün ekiplerin deprem bölgesine intikal ettiklerini anımsatan Vali Taşbilek, “O andan itibaren Bakanlarımızın koordinatörlüğünde orada ciddi bir çalışma yapılmakta. Vatandaşlarımızın acılarını dindirme, sıkıntılarını giderme ve depremden etkilenen bütün vatandaşlarımızın hem normal yaşantıya dönmelerini sağlama hemde şu aşamada çatlak, sıkıntılı, ağır hasar, hafif hasar almış evlerimizdeki vatandaşlarımızın dışarda kalanlarının ikamet edebilmelerini sağlayıcı her türlü tedbir alındı. Devletimiz bütün kurumlarıyla orada. Vatandaşlarımızın acısına merhem olabilmek, yarasını sarabilmek için faaliyetlerini yürütüyor. Emeği geçen herkese müteşekkiriz” dedi.



“Bu çalışmaya katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımızı ifade etmek istiyorum”

Gümüşhane’de düzenlenen bu kampanyanın devletin yaptığı faaliyetlere manevi destek vermek, o bölgede yaşayan ve depremden etkilenen bütün vatandaşların acısını içlerinde hissetmelerinin bir nişanesi olması amacıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Vali Taşbilek, “Onların yalnız olmadığını, kardeşliğimizin ve millet olma duygumuzun, onların yaşadığı acıyı ta yüreğimizde yaşadığımızı belirttiğimizi ifade etmek üzere bunun nişanesi olarak böyle bir çalışma yapıldı. Bu çalışmaya katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Gümüşhane devletinin, milletinin yanında olduğunu her daim göstermiştir. Bugün de gerek Elazığ’da gerek Malatya’da yaşanan acıya kayıtsız kalmadığını, onların acısını kendi yüreğinde hissettiğini herkese gösterme noktasında, bunu ifade etme noktasında böyle bir çaba sarf ettiler. Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Millet olarak acılarını ta yüreğimizde hissettiğimizi bilmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Gümüşhane olarak bizde Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören vatandaşlarımıza sorumluluğumuzu yerine getirmenin gayretinde olacağız”

GTSO Başkanı İsmail Akçay ise afetlerden dolayı ülkedeki birlik ve beraberliği göstermek adına depremde mağdur olan her iki şehrin vatandaşlarına yardım etmek için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar ve STK’ların çok hızlı bir şekilde hareket ettiğini belirterek, “Gümüşhane’de vatan sevgisiyle beslenmiş olan değerli vatandaşlarımıza bu yardımların başlatıldığını duyurduk. Pazar günü 10.00’dan bugüne kadar Gümüşhane’nin her kesiminden, işçisinden memuruna, emeklisinden öğrencisine, sporcularımıza kadar STK’larımızın tamamı, Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, pestil üreticilerimiz, gıdacılarımız, tekstilcilerimiz yardımlarda bulundu. Kuru gıda, kullanılmamış giysi, çocuk bezi, tüplü ve elektrikli ısıtıcının dışında yardım kabul etmedik. Bunları kapsayan yardımlar 2 gün boyunca oda çalışanlarımız tarafından tasnif edildi, koliledi, üzerlerine gıda, giyim gibi işaretleri yerleştirdik. 2 kamyonla malzemelerimizi inci tanesi dizer gibi aracımızı tamamen doldurduk. Araçlarımız sabah namazıyla yola çıkacak. Elazığ ve Malatya Vali Yardımcılarımıza Valimizin Koordinasyonunda yola çıkaracağız. Gümüşhane olarak bizde Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören vatandaşlarımıza sorumluluğumuzu yerine getirmenin gayretiyle yardımlarımızı onlara ulaştırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Yardım malzemeleri doldurulan kamyonlar sabah erken saatlerde yola çıkarak Elazığ ve Malatya’da ilgili Vali Yardımcılarının koordinasyonunda AFAD aracılığıyla yerlerine teslim edilecek.

GÜMÜŞHANE 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:40

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.