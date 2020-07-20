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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde sürücü yaralandı, eşi hastanede hayatını kaybetti.

Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde sürücü yaralandı, eşi hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Köse ilçesinde araç muayenesine giden Fuat Namlı (70) beraberinde eşi Binnaz Namlı ile Şiran’a dönerken KelkitŞiran karayolunun Karaşeyh köyü mevkiinde 34 ZZ 9366 plakalı otomobilinin hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkarak takla atan araç yol kenarına savrulurken, kazada sürücü Namlı ve eşi Binnaz Namlı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Binnaz Namlı (70) hayatını kaybederken sürücü eşi Fuat Namlı ise ileri tetkik ve tedavi için Kelkit Devlet Hastanesine sevk edildi.

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